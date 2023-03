Spoorwegpersoneel in Griekenland staakt vandaag verder: "Vakbonden waarschuwden al voor groot ongeval"

Intussen raakt er trouwens meer bekend over de loopbaan van de stationschef van Larissa. "Hij werkte vroeger in datzelfde station, maar in de bagageafdeling", legt Tersago uit. "In 2010 werd hij overgeplaatst naar het ministerie van onderwijs, pas recent werd hij weer overgeplaatst naar het station van Larissa. Eerst heeft hij -amper- drie maanden opleiding gehad, maar in een ander station. Dat is indicatief voor hoe de regering haar personeel beheert."