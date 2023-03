Berre uit Pelt en Stijn uit Geel behalen zilver op het wereldkampioenschap voor bakkers in Japan

Berre, bakker bij patisserie Kwanten-Vanesch in Pelt, nam deel samen met Stijn Van Kerckhoven, zijn oud-leraar aan bakkersschool Kogeka in Geel. “We hebben echt nipt verloren van de Japanners”, gaat Berre verder. “Zij hadden natuurlijk wel het thuisvoordeel en konden zich goed voorbereiden wat materiaal en grondstoffen betreft. Maar we zijn meer dan tevreden met onze tweede plaats.”