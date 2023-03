Antropologe uit Herentals fotografeert bijna 4.000 typisch Belgische deurgrepen in keramiek en email

In 2013 kwam ze na jaren veldonderzoek opnieuw in België wonen. In 2021 raakte ze gefascineerd door de deurgrepen van email en keramiek. "Er was corona en wat doe je dan met 2 kinderen? Wandelen.", vertelt Boel aan Radio2 in Antwerpen. "Ik was ook zelf op zoek naar een nieuwe voordeur. Eentje met een keramische deurgreep in mijn straat, trok mijn aandacht en ik voelde dat er een verhaal achter zat. Dus ik ben dat gaan onderzoeken en ik heb nu al bijna 40 Belgische keramisten in kaart gebracht."