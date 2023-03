Twee verdachten van straatintimidatie opgepakt in Brussel

Straatintimidatie omvat beledigingen, obscene blikken en gebaren, aanrandingen of pogingen tot aanranding, handtastelijkheden en feiten van stalking in een openbare of semiopenbare ruimte, zoals een straat, het openbaar vervoer, winkels, cafés, of discotheken, ten aanzien van een persoon of een groep mensen. De daders van dit soort feiten riskeren tot één jaar gevangenis en een geldboete die kan oplopen tot 1.000 euro.