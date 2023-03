Politie in Nederland is verdachten op het spoor van spraakmakende juwelenroof tijdens kunstbeurs

The European Fine Art Fair (TEFAF) is een jaarlijks terugkerende kunst- en antiekbeurs in Maastricht. De beurs vindt telkens in de maand maart plaats. Behalve deze bewuste editie in 2022. Toen moest de kunstbeurs uitgesteld worden vanwege de toenemende zorgen rond COVID-19. De beurs vond toen in juni plaats.