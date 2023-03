Slachtoffers zijn belangrijker dan bewijzen, ook na verkrachting in de oorlog

Seksueel oorlogsgeweld treft vrouwen en mannen, kinderen en bejaarden. Vaak is het een bewuste en gruwelijke oorlogsstrategie met als doel een hele gemeenschap te demoraliseren en zo hun verzet te breken. Door soldaten die vrouwen bezwangeren zodat ze "kinderen van de vijand" voortbrengen of door de voortplantingsorganen van vrouwen of mannen te vernietigen zodat ze geen kinderen meer kunnen krijgen, wordt seksueel geweld zelfs ingezet voor etnische zuivering.



Ook wie vlucht voor oorlogsgeweld wordt slachtoffer van seksueel geweld. "Verkracht aan het front" richt de blik op de horror van seksueel geweld in oorlogstijden, een problematiek die tot voor kort bijna steeds buiten beeld bleef. In haar boek “Ons lichaam, jullie slagveld” stelt Christina Lamb dat verkrachting “het goedkoopste wapen (is) dat de mens kent. Het verwoest families en vaagt dorpen leeg. Het maakt paria’s van jonge meisjes die een einde aan hun leven wensen voor het goed en wel begonnen is. Het brengt kinderen voort die hun moeders elke dag aan hun beproeving herinneren en vaak door hun gemeenschap worden verstoten als "slecht bloed". En het wordt bijna altijd genegeerd in de geschiedenisboeken.”