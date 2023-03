Veurne stelt heraanleg winkelstraat uit onder druk van handelaars

In Veurne zouden volgende week werken starten aan de Ooststraat, dat is een belangrijke winkelstraat in het centrum van de stad. In de straat zijn een aantal verzakkingen die vooral voor de fietsers hinderlijk zijn. "Die zijn al bij al nog beperkt, maar de situatie kan verergeren en zelfs nu is het niet uitgesloten dat fietsers erdoor zouden vallen", zegt schepen van Openbaar Domein Anne Quidt (CD&V). De lente leek ons ideaal om het probleem aan te pakken, omdat het weer dan beter meezit. De werken op zich duren maar een week of twee, maar alles moet dan nog twee weken uitharden. We zouden dan wel weer voor lange tijd gerust zijn met een propere en veilige straat."

Een twintigtal handelaars waren niet opgezet met de plannen van de gemeente. "Ze gaan wel akkoord met de heraanleg op zich", verduidelijkt de schepen, "maar ze vinden dat ze veel te laat op de hoogte zijn gebracht. Wij hebben hen twee weken op voorhand een brief gestuurd. Volgens hen had dat zes maanden op voorhand moeten zijn. We hebben hen nu gevraagd om zelf een aantal periodes voor te stellen en hebben de heraanleg voor onbepaalde duur uitgesteld. Voor ons ligt het praktisch zeer moeilijk om zes maanden op voorhand alles vast te leggen, maar we gaan zien wat er mogelijk is."