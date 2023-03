Man (24) veroordeeld voor verkrachting 12-jarige dochter van bevriend koppel in Grobbendonk

In februari 2022 deed de moeder van het slachtoffer aangifte van de verkrachting van haar dochter van 12. Op de tweede gsm van haar dochter had ze foto's en een filmpje gevonden van het moment dat de man seks met haar had. Volgens de man had het meisje daarmee ingestemd en was het maar een keer gebeurd, maar het meisje zelf zegt dat ze 4 à 5 keer door hem werd verkracht.