Voor de derde dag op een rij relletjes in Griekenland na treinramp

In de Griekse hoofdstad Athene en in de noordelijke stad Thessaloniki hebben enkele duizenden mensen geprotesteerd en hun woede geuit over de treinramp van eergisteren. Bij een frontale treinbotsing in de buurt van de stad Larissa zijn toen 57 doden gevallen. De betogers verwijten de Griekse spoorwegmaatschappij nalatigheid. De sfeer bij de betogers was soms grillig. In Athene leidde dat tot relletjes met de ordediensten.