Waarom er maar geen einde komt aan het lijden in Oost-Congo

M23 betekent "Mouvement du 23 Mars", naar een vredesakkoord uit 2009 tussen de toenmalige Tutsi-rebellen CNDP en de Congolese regering. De rebellen waren in het regeringsleger geïntegreerd, maar waren ontevreden en scheurden zich opnieuw af. Het M23-verhaal is maar één voorbeeld. Heel de eenmaking van het Congolese leger na de revolutie in 1996 en de opeenvolgende twee oorlogen is mislukt.

Intussen zijn er in heel de regio meer dan honderd milities en zelfverdedigingsgroepen actief. Ze doen zich voor als verdedigers van hun bevolkingsgroep of gemeenschap, maar in feite zijn ze vooral uit op grond en op grondstoffen zoals goud, tantalium, tin, tungsten en andere bloedmineralen. Het mag niet verwonderen dat de kaart van de vele artisanale mijnen in Noord- en Zuid-Kivu en Ituri exact overeenkomt met de conflictkaart van dat gebied. Grond is macht.