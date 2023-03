Wie redt de Mariaprocessie in Halle?

"In 2018 is de processie voor een laatste keer uitgegaan", zegt de deken van Halle, Guy De Keersmaecker. "Nu willen we een nieuwe editie organiseren volgend jaar, in 2024. Maar daarvoor hebben we mensen nodig. Enkele voortrekkers van de processies van vroeger zijn er intussen mee gestopt. Dus hebben we echt wel nieuwe medewerkers nodig, fris bloed. We zoeken mensen die ervaring hebben met het organiseren van evenementen, feeling hebben met cultuur en geschiedenis en die de processie opnieuw op gang kunnen trekken."