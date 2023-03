Helft van schapenhouders in leefgebied van Limburgse wolven heeft weides wolfproof gemaakt 

Veehouders die hun weides moeten aanpassen om aanvallen van wolven te voorkomen, er was de voorbije jaren heel veel weerstand tegen in Noord-Limburg. Maar intussen is er een mentaliteitswijziging op gang gekomen, tot grote tevredenheid van het Belgische Wolf Fencing Team. "Je weides aanpassen, het is ook niet altijd zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt", vindt Diemer Vercayie van het Wolf Fencing Team. "Maar we hebben daar de voorbije jaren veel inspanningen rond gedaan. Want we willen graag samenleven met de wolven, met een minimum aan conflicten. En die weg is nu ingezet en naar internationale maatstaven is dat opvallend snel verlopen."