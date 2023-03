Sarah Pepels verlaat band Portland na zware periode: "Probeerde tevergeefs grenzen te stellen"

"Het overvalt mij ook allemaal heel fel", gaat Pironet verder. "Het is voor mij persoonlijk heel zwaar. Ik heb een zware periode achter de rug, ik heb ook begeleiding en hulp moeten zoeken. Het is heel moeilijk om dit openlijk op de radio te vertellen, maar ik ben wel blij dat we in 2023 in een omgeving leven waarin er heel veel wordt gepraat over mentaal welzijn en dat iedereen het recht heeft om zich te identificeren, te outen op welke manier dan ook. Het is gewoon echt heel moeilijk voor ons, we hebben heel veel dingen meegemaakt en gezien. Het is een heel zware dag voor mij, het is echt heel heftig."