Nieuwe zoekactie naar Elke Wevers in Zuid-Willemsvaart in Maaseik levert niets op 

In 2011 werd in de Zuid-Willemsvaart aan 't Eilandje in Neeroeteren ook al gezocht naar de vermiste Elke Wevers, en deze voormiddag dus opnieuw. "Intussen zijn de zoek- en speurtechnieken veel geavanceerder zijn geworden", vertelt Pieter Strauven van het parket. "En op vraag van de onderzoeksrechter in Tongeren is er een nieuwe zoekactie georganiseerd."

De cel Vermiste Personen werkte voor de actie samen met de lokale politie, de scheepvaartpolitie en het duikteam van de civiele bescherming. Waarom er precies in het water aan 't Eilandje is gezocht, wil het parket niet bekend maken. "Er is een link in het dossier", klinkt het.