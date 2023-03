Zwembad De Waterperels in Lier schroeft zwemmen met kansentarief terug, oppositiepartij Groen-Lier&Ko misnoegd

Zwembad De Waterperels in Lier heeft het aantal zwembeurten met kansentarief via de UiTPAS teruggeschroefd naar vijf per jaar. Dat zegt RTV. Voorheen konden inwoners van Lier die het financieel moeilijk hadden 24 keer per jaar recreatief gaan zwemmen aan 2 euro per keer, in plaats van bijna 10 euro. Oppositiepartij Groen-Lier&Ko is niet opgezet met die beslissing.