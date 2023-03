Acteur Tom Sizemore (61), bekend van "Saving private Ryan" en "Heat", overleden

Sizemore was nog te zien in andere kaskrakers zoals "Enemy of the state" (1998), "Pearl harbor" (2001) en "Black hawk down" (2001), maar zijn carrière raakte meer en meer overschaduwd door zijn druggebruik. Hij was verslaafd aan heroïne, cocaïne en crystal meth en raakte daardoor dikwijls in de problemen op de set.



In zijn autobiografie in 2013 schreef Sizemore hoe Steven Spielberg er ten tijde van "Saving private Ryan" mee dreigde om hem te ontslaan bij het minste teken van druggebruik, en de film opnieuw te maken zonder hem. Robert De Niro, zijn tegenspeler in "Heat", dwong hem tot een opname in een afkickcentrum, of hij zou Sizemore laten arresteren voor heroïnebezit.

Maar alle afkickpogingen ten spijt, lukte het Sizemore maar moeilijk om van de drugs af te blijven. Hij kwam meermaals in aanraking met het gerecht, niet alleen voor zijn druggebruik, maar ook voor geweld op zijn toenmalige vriendinnen.