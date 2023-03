Amerikaanse president Joe Biden succesvol behandeld voor huidkanker

Vorige maand verklaarden artsen Biden na een uitgebreid medisch onderzoek gezond en geschikt voor zijn taak. Eind februari gaf hij in een interview met de zender ABC aan dat hij openstaat voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Een officiële aankondiging is evenwel nog niet gebeurd.

Met zijn 80 jaar is Biden nu al de oudste dienende president van de VS. Als hij zich kandidaat zou stellen voor een tweede termijn en in 2024 zou worden herverkozen, zou hij aan het einde van zijn termijn 86 jaar zijn.

Zijn leeftijd is een punt van discussie in de Amerikaanse media, en achter de schermen ook in zijn eigen Democratische Partij. "Dat mensen zich er vragen over stellen is volkomen legitiem", zei Biden zelf in het interview met ABC. "En het enige dat ik kan zeggen is: kijk naar me."