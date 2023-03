Regering-De Croo stelt grootbanken voor ultimatum: of ze zorgen voor voldoende bankautomaten, of ze worden via wet verplicht

Regering-De Croo stelt de banken dan ook voor een definitief ultimatum: of ze aanvaarden voor het einde van deze maand het voorstel van de regering, of ze zullen er via een wet toe verplicht worden. Concreet gaat het in stedelijke gebieden om een bankautomaat op 2 kilometer van elke woning, in landelijke gebieden op 5 kilometer en in tussenliggende gebieden op 3 kilometer. Om discussies te vermijden, wil Dermagne de Nationale Bank een centrale rol geven in het bewaken van de dekkingsgraad.