Canadese premier Trudeau reageert op berichten over legale cocaïneverkoop in zijn land: "Misverstand"

Later kwam het bedrijf met een aangepaste mededeling. "Middelen mogen alleen verkocht worden volgens de specifieke wettelijke richtlijnen. Verkoop kan alleen gebeuren aan een ander bedrijf met een licentie, apotheker, gezondheidswerker of ziekenhuispersoneel dat de nodige vergunning heeft. Verkoop aan het algemene publiek is niet toegestaan."

Ook de Canadese premier Justin Trudeau heeft nu gereageerd. Het gaat volgens hem om een misverstand. "Er is geen intentie en geen toestemming om dit op de markt te verkopen en te delen met Canadezen," zei de premier. Hij verzekerde dat de productie van cocaïne door de betrokken bedrijven enkel dient voor "uiterst beperkt onderzoek en medische behoeften".

Volgens Trudeau heeft de licentie ook niets te maken met het proefproject dat eerder in de provincie Brits-Columbia was gestart om harddrugs te depenaliseren.