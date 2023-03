Familieleden van de bedenker van de naam “Pajottenland” openen de Gronckelmaand in Eizeringen

Het evenement vond plaats in herberg "In de Verzekering tegen de Grote Dorst" in Eizeringen. Het was meteen ook de aftrap voor de zogenaamde Gronckelmaand. Brouwer Erwin Vanmol (56) en zijn medevennoot Jan Panneels (22) maken namelijk ieder jaar in maart een ronde ​ langs een aantal gezellige cafés ter ere van de "uitvinder" van het Pajottenland.