Herman De Croo gaat extra vergoeding bovenop pensioen schenken aan Stichting tegen Kanker

Maar hij doet er dus wel afstand van en gaat ook akkoord met het stopzetten van de uitkering. "Ik ontvang de uittredingsvergoeding sinds 1 juli 2019. Het ging toen om 4.566 euro bruto per maand, dus voor belastingen, per maand. Op dit ogenblik gaat het om 5.560 euro bruto per maand", schrijft hij. "Ik heb niets onwettigs gedaan en betreur dat mijn naam en reputatie bij frauduleuze praktijken worden vermeld. Ik aanvaard de stopzetting van de uitkering van deze uittredingsvergoeding. Ik zal het ontvangen bedrag schenken aan de Stichting tegen Kanker."

De Stichting tegen Kanker zelf kan niet bevestigen of het bedrag door De Croo aan de organisatie is geschonken. "We maken nooit de naam bekend van donateurs", klinkt het. "Maar we zijn blij met elke schenking." Bij grote bedragen is er wel een ethische commissie die de schenking onderzoekt.