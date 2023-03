Herzele stelt vernieuwde mountainbikeroute voor: pittige tocht met meer onverharde stukken en kleine hellingen

"We hebben een nieuwe, kleine route gemaakt van 15 kilometer, met hele mooie onverharde stukken in Borsbeke en Hillegem. Daarnaast hebben we dan nog de blauwe en de rode route aangepast. We hebben er hele nieuwe stukken in gestoken, in Sint-Lievens-Esse en Steenhuize, die onverhard zijn en ook heuvelachtig. Daar beginnen de Vlaamse Ardennen. Een hedendaagse mountainbikeroute vraagt toch ook om wat hellingen in het parcours. Het mag al eens pittig worden."

"De lussen komen door de acht deelgemeenten van Herzele, je komt langs zes van de acht kerken voorbij", zegt Jan De Bruycker. "En ook de kastelen van Herzele en Steenhuize liggen op de route. Dus ik ben een hele fiere peter, die een aantrekkelijke route kan voorstellen, die hopelijk door alle mountainbikers in ons land gesmaakt zal worden!"

Ook schepen van Sport Ann Van Ruyskensvelde is blij met het resultaat. "We hebben in Herzele vier erkende wielertoeristenclubs. We zijn blij dat we hen van een mooi parcours kunnen voorzien. We hebben veel aandacht voor de recreatieve outdoorsporter! We zijn ook trots dat er zoveel vrijwilligers zijn die de route willen onderhouden."