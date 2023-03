Vlaams kernkabinet komt vandaag niet meer samen over stikstof, morgen dag van de laatste kans?

"Als ik rondbel hoor ik toch veel wantrouwen bij CD&V", zegt politiek journalist Johny Vansevenant. "N-VA-voorzitter Bart De Wever belooft wel dat de stikstofcriteria voor landbouwbedrijven en industrie naar elkaar zullen toegroeien de komende jaren. CD&V had daar fel op aangedrongen, maar de partij vreest toch dat het niet meer mogelijk zal zijn voor jonge boeren om een nieuw bedrijf op te richten of uit te breiden, zeker in gebieden met veel natuur zoals de Kempen en Limburg."

"Daarom wil CD&V zo snel mogelijk dezelfde criteria voor landbouw en industrie. Anders moeten boeren wachten tot 2030 om uit te breiden. Bij N-VA zeggen ze dat er eerst genoeg stikstof uit het bad moet en je niet zomaar extra stikstof via een achterdeur kunt toelaten. Er wacht minister-president Jambon dus nog heel veel masseerwerk. Wanneer hij een akkoord zo goed als rond heeft, roept hij het kernkabinet van zijn regering bijeen. Hij hoopt alvast dat hij dat morgen zal kunnen doen."