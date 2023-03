Verrassend noodplan: alleen de jongste kernreactoren kunnen stroomtekort in 2025 vermijden

Die analyse had Engie op 17 februari klaar. Ook die kon onze redactie inzien. Ze liet geen spaander heel van de vraag van de regering. Engie herhaalde nogmaals wat het eerder al had meegegeven: van geen enkele van de drie reactoren was ooit onderzocht of ze zouden kunnen voldoen aan de laatste veiligheidseisen van WENRA. Het verlengen van de reactoren, ook al was het maar voor een paar maanden, zou tot enorme organisatorische problemen leiden op een site waar al twee kernreactoren moesten worden afgebroken én nog eens twee te elfder ure moesten worden verlengd. En er was gewoon geen brandstof: de voorraad beschikbaar verrijkt uranium was gewoon te klein om naast Doel 4 en Tihange 3 ook nog eens de drie oudste reactoren van een nieuwe lading te voorzien.