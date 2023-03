Landbouwer uit Waardamme die dochtertjes vermoordde moet binnenkort al voor rechter komen voor partnergeweld

De vrouw liet de verwondingen vaststellen door een arts en vroeg ook de echtscheiding aan. Een maand later was de scheiding rond. “Mijn cliënt kwam na die slag in een negatieve spiraal terecht die uiteindelijk tot de gruwel heeft geleid”, zegt meester Cottyn. “In zijn hoofd waren er voordien nooit spanningen geweest, maar na die dag raakte hij op heel korte tijd alles kwijt”.

De man zag zijn dochtertjes van acht en vijf ook minder. Zij waren meestal bij hun moeder. Begin november werd het voor hem duidelijk dat daar niet meteen verandering in zou komen en zijn stoppen moeten doorgeslagen hebben. Op woensdag 16 november doodde hij de meisjes op de boerderij in de Sijslostraat. Hij knipte daarna ook de kabels aan de elektriciteitskast door. Volgens het parket in een poging om zijn ex en haar vader te elektrocuteren. Maar zelf zegt hij dat dat alleen was om “de zoektocht naar de kinderen te bemoeilijken.”

Sinds zijn arrestatie zit de landbouwer 23 op 24 uur in zijn cel. “Voor een buitenmens een verschrikking, hij zit er mentaal volledig door”, aldus nog zijn advocate. Of hij op 13 maart persoonlijk aanwezig zal zijn voor zijn strafproces is niet duidelijk. Sowieso zal de zaak nog niet gepleit worden. Voor de dubbele moord zal hij zich later voor het Brugse assisenhof moeten verantwoorden, daar riskeert hij een levenslange celstraf.