Manege in Oostduinkerke start geldinzameling na diefstal dure zadels 

Na de diefstal van vijftien zadels afgelopen dinsdagnacht, start manege North Sea Stables nu met een geldinzameling. "Van de vijftien gestolen zadels, waren er zes nog maar pas nieuw. Er zaten ook een aantal dure, handgemaakte zadels bij", weet Robrecht Deman die de paardenrijschool uitbaat. "Vooral voor de kinderen die bij ons paardrijden vind ik het heel erg! Niet alleen kunnen zij nu een tijdlang niet meer rijden, het is ook een zware financiële dobber."

Daarom zet Robrecht een geldinzameling op poten. "Mochten de zadels toch nog teruggevonden worden of mocht het bedrag dat we kunnen ophalen hoger zijn dan de kosten voor nieuwe zadels, dan gaan we een goed doel kiezen in de paardensector om te steunen of we kunnen geld geven aan eventuele andere slachtoffers van diefstallen." Sinds eind vorig jaar is er een golf van inbraken in paardenmaneges in ons land. Eerst was Limburg aan de beurt, dan Oost-Vlaanderen en nu zijn de dieven dus actief in West-Vlaanderen.