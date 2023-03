De strijd om het Amerikaanse presidentschap: auteur Marianne Williamson eerste uitdager voor president Joe Biden

De Amerikaanse president Joe Biden (80) zei vorige week dat hij van plan is zich opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024, al is dat nog niet officieel gebeurd. De Amerikaanse schrijfster Marianne Williamson (70) daarentegen heeft zich vandaag officieel kandidaat gesteld. Ze is nu dus de eerste Democratische kandidate die Biden wil uitdagen in de race naar het Witte Huis.