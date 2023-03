Voortaan ook nachtopvang voor senioren op woonzorgcampus Reigersvliet in Leopoldsburg

Op de woonzorgcampus Reigersvliet in Leopoldsburg is een nieuw centrum voor dagverzorging voor senioren geopend: De Kiosk. Het dagcentrum was eerst ondergebracht in het voormalig Sociaal Huis in de Tramstraat, maar de gemeente wil dat pand een nieuwe invulling geven. In het nieuwe centrum zullen overdag een vijftiental senioren opgevangen worden om de familie even te ontlasten. Maar er wordt voortaan ook nachtopvang aangeboden. Senioren die nog thuis wonen, maar het ’s nachts moeilijk hebben om alleen, kunnen er terecht.