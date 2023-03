Oehoe valt opnieuw wandelaar aan in Maaseik

Het koppel oehoes vestigde zich in 2018 al aan het oude Ursulinenklooster in Maaseik. Maar gisteren heeft een oehoe een wandelaar aangevallen. Vorige lente gebeurde dat ook verschillende keren. "Vorige week had ik al verschillende meldingen van inwoners gekregen die de oehoe overdag hebben gezien. En gisteren kreeg ik het bericht van een wandelaar, hij was aangevallen door de oehoe", vertelt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). "Gelukkig kon hij zich op tijd bukken."