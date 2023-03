Oekraïense leger krijgt het steeds moeilijker in Bachmoet, maar geeft voorlopig niet op

De situatie in de stad Bachmoet in het oosten van Oekraïne wordt steeds moeilijker. Volgens de burgemeester wordt er gevochten in de straten, terwijl 4.000 nog overgebleven burgers zich schuilhouden, zonder toegang tot gas, elektriciteit of water. Oekraïense troepen hebben steeds meer moeite om Bachmoet te verdedigen, maar toch wordt de stad voorlopig nog niet opgegeven.