Heilige olie voor de zalving van koning Charles samengesteld en gewijd in Jeruzalem

De samenstelling van de olie voor Charles is gebaseerd op de samenstelling van de olie waarmee Elizabeth II in 1953 gezalfd werd. Het is een formule die al honderden jaren gebruikt wordt. De olie die voor Charles gebruikt zal worden, is één opzicht wel anders.

Bij eerdere kroningen bevatte de zalvingsolie civetmuskus of civetolie, een stof die wordt afgescheiden in de klieren van de civetkat, een katachtig dier dat leeft in Zuidoost-Azië. Er zat ook ambergris of amber in, een stof uit het darmstelsel van walvissen.

In deze tijden gaat er veel aandacht naar de preventie van dierenleed en naar dierenwelzijn, en de formule van de olie die op 6 mei zal worden gebruikt, is daaraan aangepast. Er zullen met andere woorden geen dierlijke producten in zitten.