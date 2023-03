Ontbijten met N-VA-voorzitter Bart De Wever: "Alles ligt op tafel voor akkoord over stikstof, volgende week zal het niet beter worden"

Een ontbijt, een politicus en een journalist: dat zijn de ingrediënten van het wekelijkse zaterdaginterview in "De ochtend" op Radio 1 van VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck met een politicus die in de schijnwerpers staat of een cruciale rol speelt in de politiek. Een ontbijtgesprek over politiek, maar tegelijk ook "weg van de Wetstraat". Vandaag is N-VA-voorzitter Bart De Wever te gast. Hij heeft het over de stikstofcrisis binnen de Vlaamse regering, de ophef over "pensioenextra's" voor oud-Kamervoorzitters en zijn nieuwe boek "Over woke".