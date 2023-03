Oppositie Tienen Vooruit! wil heraanleg Nieuwstraat, Hennemarkt en Veemarkt in Tienen

De problemen bij de heraanleg van de Nieuwstraat en de Hennemarkt, nu al heel wat jaren geleden, met Chinese stenen zorgt voor een heel raar beeld op straat”, zegt Jos Mombaerts (Tienen Vooruit!). “We zien nu dat er jaar na jaar herstellingen aan die centrumstraten gebeuren in asfalt. Dat maakt dat je één groot lappendeken in asfalt hebt gecreëerd intussen. Het straatmeubilair is niet alleen oud, maar ook beschadigd. De verlichtingspalen worden regelmatig aangereden. En aan het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouw-Broedersstraat ligt het vol duivenuitwerpselen.”