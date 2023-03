Opvallend ontwerp voor voetgangersbrug over Kanaalkom in Hasselt technisch niet uitvoerbaar

De brug over de Kanaalkom in Hasselt moest niet alleen een veilige fiets- en wandelverbinding worden, het moest ook een opvallende belevingsbrug worden. Daarom werd er gekozen voor een ontwerp zonder tussensteun of pijlers op de kades. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig.

"Het komt voornamelijk door het hoogteverschil in de kades, de draagkracht en spanwijdte laten dat niet toe", vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld). "Het is technisch haalbaar om een brug te bouwen, maar dan moeten we het ontwerp drastisch aanpassen."