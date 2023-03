Journalist Stephan Keygnaert opnieuw aan de slag bij Het Laatste Nieuws na voetbalschandaal

Veertien maanden na het einde van de samenwerking maakt Keygnaert dus zijn rentree als journalist bij Het Laatste Nieuws. Hij maakte een reportage over Vincent Kompany bij Burnley. "Er is het afgelopen jaar één en ander veranderd. Zo is Stephan nu geen verdachte meer in het dossier Propere Handen. Tezelfdertijd erkent hij ook expliciet dat de manier waarop hij werkte deontologisch niet kon. We hebben intussen voor onze redactie een eigen deontologische code opgesteld met regels die strenger zijn dan ooit. Stephan heeft die ondertekend. Bovendien vinden wij dat iedereen onder strikte voorwaarden een nieuwe kans verdient", aldus Michiel Ameloot, hoofdredacteur sport bij News City, het overkoepelende nieuwsproject van DPG Media.