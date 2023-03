Komt er dit weekend een stikstofakkoord? N-VA-voorzitter Bart De Wever roept CD&V op tot staatsmanschap 

Volgens Vansevenant is de sfeer nu wel minder gespannen. "N-VA-minister Zuhal Demir spreekt niet meer over sabotage Sammy. De onderhandelaars zijn sinds woensdag toch discreter. 11 van de 13 knelpunten zijn al opgelost. Zo is er blijkbaar al een actualisatie van de 41 bedrijven van de rode lijst. Boerderijen die te veel vervuilen kunnen zich nu in regel stellen."



"Een ander knelpunt is dat de normen strenger zijn voor boerderijen dan voor de industrie. Ook is er nog discussie over wat er moet gebeuren met de uitgespaarde stikstofuitstoot wanneer een landbouwbedrijf stopt. CD&V wil boerderijen uit de omgeving een deel van die uitstootrechten laten overnemen."