Terug in Ieper van heel lang en heel ver weggeweest: oorlogsdagboek van Belgische soldaat Jules Geldhof

Zeker 20 leden van de familie Geldhof, uit Wevelgem, Izegem, Luik en Moeskroen zijn samengekomen in Ieper voor een wel heel bijzonder moment. Ze schenken het oorlogsdagboek van hun grootvader Jules Geldhof aan het In Flanders Fields Museum. "Wij wisten helemaal niet van het bestaan van een dagboek af", vertelt Christian Geldhof, kleinzoon van Jules. "Plots werd een nichtje via de sociale media gecontacteerd door de Australische ambassade. Om te zeggen dat het dagboek van onze grootvader was teruggevonden. En dat de familie Ray in Australië het aan onze familie wilde teruggeven. Dit was zo'n aangename verrassing voor de hele familie."

"De meesten van ons hebben onze grootvader nooit gekend. Hij is in 1961 gestorven en ik ben in 1962 geboren. Wat wij in de familie heel goed wisten, is dat hij architect was geweest voor de stad Moeskroen. Maar over zijn oorlogsverleden werd nooit gesproken, nooit, dat was taboe. Dus daar wisten wij niets over."