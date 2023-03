Verpleegster Patricia uit Houthalen-Helchteren roept restaurants op om kleinere porties te serveren voor mensen met maagverkleining

"In brasseries krijg ik vaak grote porties voorgeschoteld en daar moet ik soms driekwart van het gerecht op mijn bord laten liggen", geeft Corstjens toe. "Zonde, want al dat eten belandt in de vuilbak. Soms durf ik wel eens om een doggy bag te vragen om het eten dat ik niet op krijg, mee naar huis te nemen. Jammer genoeg komt het dan thuis in de koelkast terecht, vergeet ik het, en moet ik het uiteindelijk toch weggooien."