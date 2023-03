Bomvolle kerk in Machelen neemt afscheid van voormalig Volksunie-boegbeeld Vic Anciaux

"Tien jaar lang is hij in Machelen huisarts geweest en was dit onze thuis", zei zoon en senator Bert Anciaux. "Toen we naar Zoersel verhuisden, genoten wij als kinderen van de natuur, maar hadden we een te vaak afwezige vader. Hij was druk bezig als Kamerlid in Brussel, en sociaal actief in de Marollen, altijd bezig om de wereld te verbeteren. De Belgische staat zou leren dat ze rekening moest houden met de culturele rechten van de Vlamingen. Zijn Vlaamse strijd was altijd een sociale strijd, en de laatste jaren ging die strijd voor de Vlaamse minderheid in Brussel hand in hand met de strijd voor respect voor andere culturen."