Vlaamse partijen in Brussel onderzoeken overstap naar Franstalige schoolvakantiekalender

Heel Vlaanderen zou volgens hen moeten overschakelen. Brusselse scholen op elkaar afstemmen is niet voldoende. "Daarmee zouden de pendelende leerkrachten in de problemen komen," denkt Verstraeten van N-VA. "Als we de vakantieregeling opsplitsen tussen Vlaanderen en Brussel, geven we leerkrachten een reden om niet in Brussel te komen werken. Dat terwijl we al een lerarentekort hebben."