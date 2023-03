Zus van Olivier Vandecasteele reageert op uitspraak Grondwettelijk Hof: "Beste dat wij konden verwachten"

Gisteren besliste het Grondwettelijk Hof om het akkoord over de uitwisseling van gevangenen tussen België en Iran toch te behouden. Dat akkoord is omstreden, want het zou de weg vrijmaken voor de uitlevering van de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die in ons land in de cel zit. Het akkoord werd aangevochten, maar het Grondwettelijk Hof heeft nu dus beslist dat het niet ongrondwettelijk is. Met andere woorden, het akkoord blijft gelden.