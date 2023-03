"2 keer zoveel mensen overleden als er in Maasmechelen wonen": stille wake voor slachtoffers aarbevingen in Turkije en Syrië

Voor ons als katholieke kerk in de gemeenschap van Maasmechelen is het belangrijk om elkaar te steunen", zegt diaken Augustin Bokolo. "Die solidariteit is heel belangrijk, niet alleen met woorden maar ook met daden. Ik zie zoveel initiatieven in onze kerk en bij alle mensen van goede wil die alles proberen te doen om mensen te helpen. We hebben een heel goede samenwerking met de Turkse gemeenschap hier in Maasmechelen, maar eigenlijk ook in heel Limburg en zelfs België."