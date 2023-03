Britse regering wil nieuw plan voorstellen om "immorele" illegale migratie aan te pakken

Sunak staat onder aanzienlijke druk van zijn eigen achterban om illegale migratie aan te pakken. In een interview met The Mail on Sunday belooft hij "de boten voor eens en altijd te stoppen". Hij noemt dat een van zijn voornaamste prioriteiten.

"Illegale migratie is niet eerlijk voor de Britse belastingbetaler, het is niet eerlijk voor degenen die hier legaal komen en het is niet goed dat criminele bendes hun immorele handel kunnen voortzetten", zegt de premier in The Mail on Sunday.

Volgens de laatste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit jaar al 2.950 migranten het Kanaal overgestoken.