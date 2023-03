Buurtbewoners protesteren tegen aanleg Health & Care Valley in Aalst, stad belooft meer overleg

Het stadsbestuur zegt dat het nog meer in overleg wil gaan met de buurtbewoners. "We kennen de bezorgdheden van de buurt en we zullen ook contact opnemen met de actiegroep om met hen in overleg te gaan", zegt schepen Katrien Beulens (N-VA).

De stad blijft alleszins achter het project staan. "Het is een ambitieus project dat onze internationale uitstraling versterkt. We willen inzetten op 1.500 kwalitatieve jobs om lokaal talent de kans te geven om dicht bij huis te werken. Het inrichtingsplan werd ook in samenspraak met Vlaanderen opgemaakt, we willen ervoor zorgen dat duurzaamheid en doorwaadbaarheid gerealiseerd kunnen worden."

Het is aan de provincie Oost-Vlaanderen om over de vergunning te oordelen.