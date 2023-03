"Close" goed voor 7 prijzen op Magritte du Cinéma, Bouli Lanners is de andere grote winnaar

"Nobody has to know" van Lanners, een romantisch drama over een geheime liefde in Schotland, werd gisterenavond in het Théâtre National Wallonie-Bruxelles in Brussel uitgeroepen tot beste film. De prent nam het in die categorie op tegen "Animals" van Nabil Ben Yadir, "La ruche" van Christophe Hermans, "Rien à foutre" van Julie Lecoustre en Emmanuel Marre en "Tori et Lokita" van de broers Dardenne.

Lanners mocht verder nog het podium op als beste regisseur voor "Nobody has to know" én als beste acteur voor zijn rol in "La nuit du 12" van Dominik Moll. Die film kreeg tevens de Magritte voor beste buitenlandse coproductie.