De Lijn bereikt akkoord met Lokeren om buslijn door te trekken tot in industriezones

In afwachting van de resultaten van dat onderzoek hebben de stad Lokeren en De Lijn dus al een overeenkomst. In het kader van het nieuwe vervoersplan dat op 1 januari 2024 ingaat, is afgesproken om de bestaande busverbinding 49 tussen Zelzate en Lokeren te verlengen tot in Zele.

“De buslijn zal niet alleen de woonstraten op Lokeren-Zuid aandoen, maar via de Dieptestraat ook door het Lokerse Industriepark rijden. Om het uur zal de bus ook halt houden op de carpoolparking aan de op- en afrit van de E17. Daar zal ook een Hoppin-punt komen waar reizigers van De Lijn kunnen switchen op andere vormen van vervoer zoals deelwagens, deelfietsen, mogelijk ook deelsteps,” bevestigt Lokers schepen voor mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open VLD).

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt mogelijke oplossingen voor de verkeersdrukte tijdens de spitsuren op het op- en afrittencomplex aan de E17. Het denkt er aan om een intelligent meetsysteem te plaatsen dat bij druk verkeer een vlottere doorstroming aan het kruispunt mogelijk moet maken.