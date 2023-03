Het levende lijk van de Vlaamse regering

Herman De Croo heeft al gereageerd, maar van de andere oud-Kamervoorzitter is er nog altijd geen reactie. In dat opzicht was er een heel markante opmerking in het interview van N-VA-voorzitter Bart De Wever in het VTM-Nieuws. De Wever zei dat hij zijn hart vasthield voor een reactie van Siegfried Bracke, omdat hij vreesde dat, mocht Bracke iets zeggen uit boosheid omdat hij nu moet boeten voor een systeem waar iedereen van heeft geprofiteerd, Bracke wel eens dingen zou kunnen zeggen die "niet goed overkomen". Op de vraag of Bart De Wever zijn oud-partijgenoot dan niet in de hand had, zei hij laconiek: "Maar neen, helemaal niet, ik heb daar niets aan te zeggen". De waarschuwing om de woorden te wikken en te wegen is op die manier wel doorgegeven aan Bracke die nog altijd in Zuid-Afrika verblijft.