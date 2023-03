Gooikenaren mogen hun zegje doen over de toekomst van hun gemeente

De gemeente Gooik organiseerde zondagvoormiddag in sporthal de Koornmolen voor de eerste keer "Gooiks Gedacht". Dat is een inspraakmoment waarbij de gemeente haar inwoners informeert over de projecten in hun buurt en waarbij de inwoners ook hun mening kunnen zeggen over een aantal zaken in hun buurt. Het eerste "Gooiks gedacht" was voor deelgemeente Strijland.