In Genk worden 3.600 bomen op 1 dag geplant tijdens actie van Jane Goodall Instituut

"We gaan hier een Forest in One Day (een bos in een dag) planten in Genk", zegt actrice en presentatrice Hilde De Baerdemaeker. "Ik ben de kersverse ambassadrice van het Jane Goodall Instituut in België. We zijn hier met onze schup om er aan te beginnen, want zoals Jane Goodall zei: het verschil kan je zelf maken. Daar kies je elke dag voor. Dus, handen uit de mouwen en bomen planten!"