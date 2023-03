Inwoners van Anzegem bewonderen voor het eerst heropgebouwde kerk

De Sint-Janskerk van Anzegem was nog maar pas gerestaureerd toen ze in 2014 afbrandde. Nu is een deel van de kerk heropgebouwd. De toren, de dwarsbeuk en de koren zijn klaar. Niet de hele kerk is dus heropgebouwd. En daar heeft het gemeentebestuur een goede reden voor. "Ik denk dat niemand kan ontkennen dat er een verminderde maatschappelijke interesse is in religie", zegt schepen van onroerend erfgoed Louis De Groote (Samen Eén). "We hebben gekeken wat er moest van het Agentschap Onroerend Erfgoed, want we hebben hier te maken met een gebouw met erfgoedwaarde. Het torendeel hebben we gerestaureerd als kapel."